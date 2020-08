Piano Casa, la pensilina “immersa” nel verde

Nel quartiere Piano Casa aspettiamo l’autobus in un’area ricoperta da erbacce. E’ quanto ci segnalano i residenti della zona che, a quanto riferitoci, hanno da tempo segnalato il problema agli uffici comunali, ricevendo la solita risposta “a giorni verremo a sistemare”.

La pensilina dell’AMC è infatti circondata da una piccola area verde abbandonata, basterebbe poco per renderla più bella, così anche la povera pensilina – senza le erbacce e bestiole di ogni genere – potrebbe assolvere il compito per il quale è stata pensata: dare riparo ai viaggiatori in attesa dei mezzi pubblici.