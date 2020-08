Present&Future a fianco dell’iniziativa benefica “Artisti in corsia”

La III edizione di Artisti in Corsia, che si è posta l’obiettivo di realizzare i sogni dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità – è stata un grande successo, una serata speciale sul filo delle emozioni.

“Un appuntamento – dicono gli organizzatori della serata – che cresce di anno in anno, la cui perfetta realizzazione poggia sull’affidamento dell’intera organizzazione ad un’agenzia esperta in eventi e congressi, la Present&Future.

Una grande squadra, affiatata, compatta e versatile, capitanata da Alfonsa Trapasso – insieme a Giacomo Borrino, Daniela, Arianna e Mary – che cura ogni iniziativa nei minimi dettagli con eleganza e stile, dall’allestimento alle coreografie, alla comunicazione, senza lasciare nulla al caso.

“Per questa ragione – si legge in una nota dell’organizzazione – l’agenzia Present&Future cura i maggiori eventi del territorio, spaziando tra i svariati settori – medico, food, cultura, arte, moda e spettacolo – ma non dimenticando i più bisognosi e impegnandosi spesso in manifestazioni di beneficienza come quella di Artisti in Corsia”