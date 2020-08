Cavallaro: ‘Cosa avrà fatto la Sieco al consigliere Riccio?”

“Non ho intenzione di scendere ai livelli della discussione del consigliere Riccio – scrive l’assessore comunale all’Ambiente Cavallaro – , fatti di insulti, falsità e squallide insinuazioni perché su questi piano mi batte sicuramente per esperienza.

Le fasulle domande denotano tanta malafede, perché il consigliere Riccio conosce bene le risposte, ma la voglia di ergersi a paladino della giustizia sociale ed animatore di folle lo portano a dimenticare normative e regolamenti.

Sono Contento di essere rimasto il suo unico bersaglio ma almeno ha finito di inveire contro i funzionari del settore igiene a cui va la mia riconoscenza per il lavoro che stanno svolgendo.

Io mantengo le accuse di malafede, di ignoranza conclamata, di non essere idoneo, di essere approssimativo e pressapochista però anche io mi faccio qualche domanda: Come mai solo ora il nostro consigliere, dopo anni della gestione Sieco, si scaglia contro? Cosa è cambiato rispetto agli anni passati? Forse finora andava tutto bene ed oggi è cambiato qualcosa? Oppure, cosa potrà mai essere cambiato? Cosa avrà fatto la Sieco al nostro consigliere? Lascio ai lettori immaginare la risposta.

Ognuno faccia le proprie riflessioni; io mi limiterò a continuare a fare il mio dovere con onesta ed amore per la mia città lasciando che il nostro consigliere Riccio vada avanti in questo soliloquio che non avrà più risposte da parte mia, perché come ho già detto su questo piano è insuperabile”.