Il sindaco di Cardinale denuncia ritardi del servizio 118

‘Abbiamo dovuto constatare il notevole ritardo con cui le autoambulanze sono arrivate sul posto’. A scriverlo in una nota indirizzata al Dipartimento Salute della Regione Calabria e all’Asp di Catanzaro è il sindaco di Cardinale Danilo Staglianò.

Nel documento il primo cittadino fa riferimento a due episodi, ‘due eventi – sottolinea – che hanno ingenerato allarme e sconcerto, il primo ha visto la morte di un concittadino a seguiti di incidente stradale in tarda serata, il secondo fortunatamente in questo caso senza gravi conseguenze ha visto la caduta accidentale di una signora da una pianta di fico di sua proprietà, in entrambi i casi abbiamo dovuto constatare il notevole ritardo con cui le autoambulanze – a parlare è sempre il sindaco di Cardinale – sono arrivate sul posto”.

La richiesta del Comune di Cardinale, anche in vista del fatto che il pronto soccorso della casa della Salute di Chiaravalle di notte non è più operativo, è che “le autorità rivedano al più presto i piani di dispiegamento dei mezzi di soccorso, organizzandoli sia nel numero che nell’impiego”.