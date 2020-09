Al Bar One ‘Babà Jazz’: un aperitivo speciale con grande musica dal vivo e i babà di Cicciò

Un ritorno in città speciale quello che il “Bar One” di Salvatore Rotundo prepara per il secondo fine settimana di settembre per i propri clienti, e per quanti vorranno rilassarsi con un aperitivo ricco e gustoso con dolce sorpresa. Venerdì 11 settembre, l’accogliente locale sito in piazza Roma, Corso Mazzini 249, di fronte alla stazione della funicolare, presenta il suo “AperyOne”, una nuova e stuzzicante proposta per quanti vorranno andare oltre la miscela di caffè delicata, le ghiottonerie dolci e salate, a cui Salvatore Rotundo – titolare del grazioso bar a gestione familiare – ha abituato clienti e avventori che si affacciano in zona per motivi di lavoro o professionali, o di passaggio, in un anno dall’apertura. Il “Bar One”, infatti, ha spento la sua prima candelina appena qualche mese fa, il 20 giugno, ma ha già saputo fidelizzare una clientela soddisfatta e affezionata. E proprio pensando ai clienti, Salvatore ha voluto creare una serata speciale che sarà addolcita dagli squisiti Baba che arrivano direttamente dalla rinomata pasticceria Cicciò di Vibo Valentia, a cui il “Bar One” è legato da tempo da un riuscito sodalizio.

Il bancone del locale di piazza Roma, infatti, offre una vasta scelta di delizie dolci, oltre il mitico babà al rhum ripieno di fresca panna delizioso e in occasione della serata ribattezzata “Babà Jazz” potranno essere degustati un trittico di babà bagnati da ottimo spumante dolce. Una vasta scelta, quindi, per una serata accompagnata dalle note di Valentina Costa (voce), Valeria Piccirillo (violino), Antonio Politano (piano). Si potrà scegliere tra: AperyOne, rosticceria assortita e bibita a scelta al costo di 8 euro; o se preferite il dolce, potrete gustare il “Trittico di dolci” (degustazione trittico di babà con spumante dolce al costo di 8 euro). Per una degustazione completa: “AperyOne” & “Trittico di dolci” 13 euro.

Per informazioni: 0961.053035