Wanda Ferro: “Premio Catanzaroinforma e quelle storie tutte da raccontare”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Wanda Ferro, parlamentare di Fratelli d’Italia, sulla serata per il Premio Catanzaro Informa

“Faccio i complimenti a Catanzaroinforma per aver pensato ed organizzato una manifestazione di straordinario valore sociale e culturale per la città di Catanzaro. Anche nell’edizione di quest’anno – perfettamente riuscita nonostante le difficoltà legate alle regole imposte dall’emergenza sanitaria – il “Premio Catanzaro Informa” ha saputo raccontare le tante storie, a volte sconosciute, che fanno battere il cuore di una comunità capace di grandi prove di solidarietà, di impegno, di passione. Tracce di speranza, storie che nel tempo sono riuscite a definire una identità cittadina che merita di essere scoperta e valorizzata. Rivolgo quindi le mie congratulazioni ai premiati, scelti con grande sensibilità dalla redazione, dall’artista Luca Viapiana allo studioso Silvestro Bressi, all’attore Francesco Colella, a Isa Mantelli con gli splendidi ragazzi del Centro calabrese di solidarietà, a Cesare Scorza Rotundo, volontario dall’infinita bontà d’animo, al primario di Malattie infettive del “Pugliese” Lucio Cosco e a tutti i medici e i sanitari impegnati nella lotta contro il coronavirus. E per il legame che mi unisce a Michele Traversa, non posso che essere felicissima per la scelta di Catanzaroinforma di conferirgli il premio per il Parco della biodiversità. Un premio che è motivo di grande orgoglio perché, insieme ai tanti riconoscimenti ricevuti negli anni per il lavoro svolto, ancora una volta la sua figura di amministratore lungimirante viene riconosciuta e apprezzata. Il Parco della biodiversità, realizzato in un’area sottratta al cemento e trasformata in un luogo di natura e arte, è una sua piccola grande creatura, alla quale dedica ancora oggi grande passione e la cura di un padre attento e premuroso. E’ bello che la città gliene renda il giusto merito”.