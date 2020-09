Come di consuetudine, la terza domenica di settembre, il quartiere di Siano festeggia la beata Vergine Maria del Carmelo .

Quest’anno a causa del Covid i fedeli, guidati dal parroco don Gesualdo De Luca, hanno deciso di onorare la memoria della Vergine Maria,r in una celebrazione nel campetto del quartiere nel rispetto delle normative anticovid.

Temperatura misurata all’ingresso, igienizzante delle mani e sedie distanziate.

Il Covid, se da una parte non ha permesso di effettuare la tradizionale processione per le vie del quartiere ed altre attività ricreative di sicuro, non ha ridotto la devozione alla Vergine Maria dei residenti del quartiere.