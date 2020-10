Traffico chiuso dalle 22 alle 6 nella Sansinato direzione Lamezia, ecco i percorsi alternativi

Per i lavori di manutenzione lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro.

Nel dettaglio, per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria all’interno della galleria ‘Sansinato’ in direzione Lamezia Terme, dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 06:00 di domani mattina, sarà chiuso al traffico il tratto dal km 30,100 al km 31,100

Sarà consentito il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza provvisti di lampeggiante e sirena attivi, con eventuale scorta Anas, se necessaria.

LE STRADE ALTERNATIVE

Il traffico veicolare verrà deviato lungo il percorso alternativo su via ‘Lucrezia della Valle’, via ‘Molè’, proseguendo lungo la complanare fino alla SS280Dir innesto Regione Calabria o verso innesto con il bivio Caraffa della SS280.

LE RACCOMANDAZIONI DI ANAS

Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.