A Cardinale sospesa l’attività didattica in presenza per la scuola secondaria di primo grado

Il Comune di Cardinale ha disposto con un’ordinanza la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola secondaria di primo grado del plesso scolastico di Cardinale dal 29 al 31 ottobre 2020. La disposizione avviene in via cautelativa visto il perdurare dello stato di emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19. In un video inoltre il sindaco di Cardinale ha annunciato oggi altri quattro casi di positività nel Comune.