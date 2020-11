Covid e scuola, anche le elezioni degli organi collegiali fatte on line

Si sono svolte nella giornata del 30 ottobre le elezioni degli Organi collegiali quest’anno in modalità online. Un lavoro intenso che ha visto la preparazione meticolosa di un team appassionato e sinergico guidato dalla Dirigente Susanna Mustari. L’animatore digitale, Saverio Molinaro insieme alle docenti Di Salvo e Suriano del team dell’innovazione, alla docente Leone , funzione strumentale agli studenti, alla Commissione elettorale composta dalle docenti Bagnato, Massimo, e dall’addetto alla segreteria Sauro , hanno preparato l’impalcatura ingegnosa che ha consentito di realizzare in modo impeccabile le votazioni.

Nelle 54 aule virtuali, e senza alcuna difficoltà, oltre 1000 studenti hanno espresso in modo anonimo il proprio voto scegliendo i rappresentanti del Consiglio di classe, quelli del Consiglio d’Istituto e della Consulta.

L’applicazione di google moduli

Alle ultime due ore di lezione e alla presenza del docente in orario, si sono svolte con lo stesso dinamismo che sempre contraddistingue gli studenti del Campanella, le assemblee di classe per il rinnovo degli organi collegiali quest’anno, però, con l’ausilio di Google Moduli.

Due distinti moduli Google sono stati inviati attraverso la posta elettronica istituzionale e pubblicati sul Registro elettronico, garantendo la segretezza del voto, e già alle ore 13:00, una volta chiusa la procedura delle votazioni è stato generato il file da inviare alla commissione elettorale.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori

Nel pomeriggio, si sono svolte, invece, le elezioni dei rappresentanti dei genitori.

Alle ore 15.00, i coordinatori di classe hanno attivato la videoconferenza, ciascuno nella propria aula virtuale incontrando i genitori sempre attraverso l’account d’istituto @liceocampanellalamezia.it

Un momento significativo per illustrare alle famiglie le modalità e le tematiche connesse alla partecipazione e gestione democratica della scuola, in particolare in questo momento di emergenza COVID-19. Si è proceduto poi alle votazioni con Google Moduli, in modo segreto ed efficiente, fino alla proclamazione degli eletti.

Partecipazione delle famiglie e gestione democratica

La partecipazione delle famiglie è stata significativa e proficua ai fini dell’integrazione del Comitato genitori nato due anni fa in un clima collaborativo e fattivo segno di come il Campanella dialoghi con le Famiglie e predisponga momenti di interazione e condivisione.

L’improvvisa chiusura della scuola e la attivazione della didattica a distanza non ha infiacchito le giovani menti dei liceali che hanno proseguito la loro propaganda elettorale nelle aule virtuali, in modo rispettoso e responsabile, guidati dalla Leone che ha calendarizzato e pianificato i loro interventi nelle diverse classi.

Le 4 liste hanno visto la partecipazione degli studenti di tutti gli indirizzi: Linguistico, Scienze Umane, economico-Sociale e Musicale-Coreutico.

Le voci dei neoeletti sapranno garantire la democrazia, l’ascolto dei bisogni e il giusto equilibrio all’interno del Campanella, grazie alle diverse realtà formative presenti, tutte vocate al successo scolastico e all’inclusione.