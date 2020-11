Associazione Sud Democratici: sia ritirata la pratica di intitolazione della cittadella regionale a Jole Santelli

Martedì 10 novembre 2020 – ricorda l’associazione Sud Democratici- è stato convocato il Consiglio Regionale per discutere e votare, fra altre pratiche, quella relativa all’intitolazione della Cittadella Regionale alla scomparsa Presidente Santelli. Riteniamo opportuno intervenire sull’argomento, peraltro attenzionato da numerose associazioni e personalità di diversa estrazione culturale e politica.

Tutti con motivazioni sostanzialmente identiche si dichiarano contrari. Anche noi riteniamo politicamente e amministrativamente scorretta questa “imposizione”. È di fatto una imposizione strumentale perpetrata da esponenti istituzionali del centro destra, che utilizzano la vicenda umana e l’emotività dell’evento luttuoso, per ottenere un risultato politico: di questo si tratta.

La destra utilizzerà, infatti, il deliberato per magnificare la Presidenza Santelli allo scopo di affrancarsi dalla pessima amministrazione di questi 10 mesi di governo di centro destra , da tutti i punti di vista, a cominciare dall’inadeguata e carente gestione dell’emergenza pandemica .

Noi riteniamo che la pratica non dovrà trovare favorevole accoglimento per un giudizio di merito che non promuove e giustifica tale scelta. Riteniamo in ogni caso che vi sono elementi ostativi sul piano giuridico amministrativo.

Il Consiglio Regionale è privo, oramai, di ogni funzione, se non quella di essere convocato per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e per affrontare in via eccezionale urgenze: terremoti, alluvioni, crolli, fatti gravi improvvisi, ecc. Inserire nell’ordine del giorno del Consiglio Regionale la pratica dell’intitolazione della Cittadella regionale al Presidente della Regione Calabria , Onorevole Jole Santelli, risulta chiaramente una forzatura giuridica e amministrativa .

E’ del tutto evidente inoltre che quando si assumono iniziative come quella assunta dalla giunta regionale di centro destra necessitano procedure propedeutiche e soprattutto un tempo necessario per storicizzare la vicenda storico politica che ne sta alla base.

Riteniamo che i Consiglieri Regionali debbano chiedere al Presidente del Consiglio Regionale il ritiro della pratica, per quanto detto, per i vizi di merito e formali che la caratterizzano.

In mancanza di condivisione sufficiente, quanto meno dovranno essere i Consiglieri di opposizione a farlo. Se s’insisterà e si portera’ la pratica al voto, l’opposizione, riteniamo, dovrebbe abbandonare l’aula e con motivazione non votarla”.