Carlo Tansi su Facebook: ‘Sono positivo al Covid’

“Dopo giorni e giorni di attesa per l’esito del tampone, sono venuto a conoscenza di essere positivo al Covid. Ho avuto sintomi immediatamente risolti dopo una cura adeguata. Grazie a Dio, e grazie a un’adeguata prevenzione, il resto della famiglia è risultato negativo – scrive – Viviamo in appartamenti differenti. Non ho avuto contatti con altre persone, essendo in convalescenza post-operatoria”. E’ quanto afferma su Facebook l’ex capo della Protezione Civile regionale e ex candidato alla presidenza della Regione Calabria.

“Purtroppo – aggiunge Tansi – ho pagato i postumi dell’intervento chirurgico passando da vari laboratori clinici. Pazienza! Questa esperienza mi mancava. Ne approfitto per riflettere ed elaborare strategie infallibili in vista delle prossime elezioni regionali! Sono positivo al Covid, ma sono sempre più positivo alla Vita… e non vedo l’ora di tornare in libertà!”.