Zicchinella: ‘Nessun piano anti Covid, posti letto contati ma autisti e portaborse in quantità’

La Calabria non ha un piano anti pandemia. Non solo: i posti letto sono contati nei reparti di malattie infettive. La denuncia non poteva essere che del consigliere provinciale Davide Zicchinella che conosce da vicino il mondo della sanità e non per sentito dire.

Per il Sindaco di Sellia non bisogna contestare la decisione di associare la Calabria alla zona rossa, quella con maggiori restrizioni. La motivazione è presto detta.

“ Si riunisce oggi, a seguito di convocazione straordinaria ed urgente, il Consiglio Regionale della Calabria. Un solo punto all’ordine del giorno: “Calabria Zona Gialla”. Si voterà, insomma, una risoluzione – scrive il confermato sindaco selliese- per chiedere al premier Conte ed al Ministro della Salute Speranza di rivedere la decisione di inserire la Calabria fra le regioni Rosse. Tutto questo mentre su una rete televisiva nazionale il commissario per il piano di rientro del debito in Sanità Calabrese, generale in pensione Saverio Cotticelli (nominato dal governo Giallo Verde e confermato dall’attuale), in preda ad amnesia acuta, scopre che non abbiamo nessuno strumento operativo per fronteggiare la pandemia e che, per altro, avrebbe dovuto lavorarci lui per approntarlo. Ma i consiglieri regionali di maggioranza che invocano il cambio di colore (e di rischio) della nostra regione lo sanno questo? Può non essere considerata a rischio ( quindi Rossa) una regione priva di questo strumento? Perché non si è mai riunito il Consiglio Regionale in via straordinaria ed urgente per affrontare tale tema, per mettere chi ne aveva la responsabilità con le spalle al muro? Perché la principale Assemblea Elettiva della nostra regione, (i cui componenti sono fra i più remunerati Europa) che ha pieni poteri legislativi ed ispettivi non ha assolto a tale compito? Ve lo dico io perché! Perché i componenti erano in tutt’altre faccende affaccendati! In una Regione senza Piano Anti Pandemia, con Posti Letto contati in malattie infettive e terapia intensiva, con carenza cronica di operatori sanitari di ogni livello ed in ogni struttura (ospedaliera e territoriali) , si dovevano assumere e pagare lautamente altri #Portaborse ed #Autisti. In quantità! Anche nelle ultime ore, nel pieno della tempesta sanitaria, mentre noi calabresi siamo angosciati per la nostre salute e per il nostro futuro, c’è qualche telefono di qualche scalpitante arrivista che squilla. Dall’altro capo, il beneficiario dei suo servigi, distribuisce inutili, ma ben remunerate nomine, pagate dal contribuente. D’altra parte, a Palazzo Campanella (sede del Consiglio Regionale) e/o nella Torre d’Avorio della Cittadella Regionale (sede della Giunta Regionale) sanno bene che la sopravvivenza politica (con tutti i benefit annessi e connessi) viene prima della sopravvivenza dei Cittadini Calabresi. #laCalabriameritadipiu #Tuttiacasa.” Non è la prima volta che Davide Zicchinella parla di improvvisazione nella gestione sanità calabrese e non sarà l’ultima.