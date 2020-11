Scadenze pass residenti gratuiti strisce blu prorogate fino al 31 dicembre del 2020

Il comandante della polizia locale generale Giuseppe Salerno informa che ha ricevuto disposizioni da parte del sindaco Sergio Abramo riguardo alla scadenza dei pass strisce blu dei residenti. Tra le misure di contenimento del diffondersi dell’epidemia del Coronavirus, viene disposto che le scadenze dei pass residenti gratuiti strisce blu siano prorogate fino al 31 dicembre del 2020 fermo restando il permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Per i pass a pagamento resta in vigore la procedura attualmente in uso.