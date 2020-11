Commissario Sanità, Psi: sia un uomo di Calabria

Abbiamo, da sempre, considerato l’avvento dei Commissari un fatto eccezionale e straordinario,

nel mentre in Calabria, da oltre dieci anni, è diventato uno scenario naturale.

Stiamo assistendo, comunque, ad un disastro sanitario, ad un aumento dei contagi, ad una

emergenza economica e sociale. Parole di Piero Amato del Psi Catanzaro.

La Calabria ha assistito, in questi giorni sgomenta, ad uno spettacolo raccapricciante. Le interviste

dei Commissari sono state oggetto di trasmissioni nazionali, con impietose inchieste giornalistiche, nel mentre la rabbia è tanta e la paura di non farcela anche. E’ la malagestione della sanità a fare paura. Lo schiaffo ai calabresi, questa volta, è stato troppo forte.

Il Covid-19 fa paura,la curva dei contagi continua a salire, ma sulla pelle dei malati e di chi li deve

assistere, si gioca la partita più scorretta, per responsabilità di tutti, che questa Regione abbia mai

visto.

Ai calabresi è dovuta una sanità efficiente, specie in questo particolare periodo. Temporeggiare,da parte delle Istituzioni deputate, in un clima di divisioni e di scontri sterili ed inconcludenti, non farebbe altro, che provocare ulteriori danni. Possibile che in Calabria non ci sono esperti o personalità in grado di gestire adeguatamente e responsabilmente la sanità pubblica ?

Non è assolutamente possibile, anche perchè quando le forze politiche esprimevono gli

amministratori, il livello dei nostri Ospedali aveva raggiunto grandi traguardi tanto che, essendo

diretto testimone, da ogni parte del Mezzogiorno esprimevano il desiderio di essere ricoverati

all’ospedale Pugliese, per la riconosciuta capacità professionale del personale sanitario.

Le decisioni più impotanti, però, venivano prese, non da una persona, ma dopo approfonditi

confronti e discussioni nei partiti fra gli amministratori e gli esperti del settore.

Oggi un Commissario, proveniente da Bari, da Cesena o da altre zone, purchè sia lontana dalla

Calabria, dovrà, necessariamente, trascorrere anni prima di capire le effettive esigenze, non solo

degli Ospedali, ma anche del territorio. E’ necessario avere un rapporto diretto con i Sindaci, che

più di ogni altro, conoscono le esigenze del territorio.

Speriamo che Di Maio, Salvini, Conte, Bersani, Zingaretti, Scopelliti, Oliverio, Spirlì e quanti altri,

comprendano che gli amministratori in Calabria devono essere calabresi .