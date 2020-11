Difesa dei Diritti del minore e Fondazione Gigliotti: omaggio ai soci defunti

L’associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del minore e la Fondazione Pina Gigliotti, in collaborazione con l’associazione Nati per amare, domenica 15 novembre alle ore 17.45 presso la parrocchia San Pio x, ha organizzato una piccola cerimonia per ricordare i tanti soci e amici defunti. La cerimonia, attuata nel rispetto del Dpcm, inizierà con una breve presentazione dell’ iniziativa a cura della presidente Daniela Fulciniti, a seguire il reverendo parroco don Franco Isabello celebrerà la Messa in loro ricordo e suffragio.

Al termine della celebrazione religiosa si svolgerà un breve momento dal titolo “Continuiamo ad amare”. Ecco che allora la commemorazione si tramuterà in un momento altamente educativo. Saranno, infine, consegnate borse e premi di studio a bambini conosciuti dalle associazioni e ad un’alunna della scuola secondaria di primo grado Pascoli. In tale occasione saranno, inoltre, premiati 4 alunni della scuola dell’IC Manzoni quali vincitori del concorso “Per riscoprire la bellezza di essere famiglia”.