Circolo Alter (FdI): “La pandemia aumenta il rischio di un aumento della microcriminalità”

L’emergenza sanitaria attira a sé l’attenzione dei media e dei cittadini anche alla luce delle vicende tragicomiche riconducibili alla nomina del commissario alla sanità calabrese.

Tuttavia, esistono altri fatti che purtroppo vengono percepiti forse in modo troppo marginale dall’opinione pubblica.

In poche ore, nel centro della nostra città, si sono verificati due episodi di microcriminalità.

Ci riferiamo al furto di un biglietto gratta e vinci di 200 euro rubato sotto gli occhi del vincitore all’interno di una ricevitoria, ed al brutto risveglio di un commerciante che ha subito un furto nel suo negozio di telefonia mobile, la cui vetrina è stata mandata in frantumi.

Non sono fatti di poco conto, ma un campanello di allarme da non sottovalutare. La crisi economica si fa sentire in tutta la sua gravità e per alcune famiglie diventa difficile andare avanti. I negozianti, quelli a cui è consentito tenere aperte le saracinesche, affrontano un nuovo lockdown non dichiarato.

Aprono le loro attività e soprattutto al pomeriggio chiudono i registratori di cassa a saldo zero. Se a tutta questa incertezza si aggiunge anche il timore di diventare vittime di piccoli criminali, il quadro diventa ancor più preoccupante.