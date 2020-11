Giornata dedicata allo screening per virus Covid-19 a Petronà

Anche in tempi di pandemia, la parola prevenzione non manca dal vocabolario dell’Associazione Insieme onlus.

Oggi, giovedì 19 novembre 2020, l’associazione socio-sanitaria di Petronà ha promosso un’intera giornata dedicata allo screening per virus Covid-19.

Risultato? Sono stati predisposti e realizzati, presso sede sodalizio di palazzo Colosimo, ben venticinque tamponi, strumenti utilissimi per ricostruire i contagi che non risparmiano anche i piccoli paesini come Petronà,interessato, nelle ultime ore,da diversi casi di positività al virus pandemico.

Se la sanità regionale non sempre aiuta i paesi dell’entroterra, i piccoli paesini sovente fanno prevenzione da soli, seguendo le prescrizioni dei protocolli di sicurezza in materia di contenimento della pandemia.

L’atrio di palazzo Colosimo è stato così trasformato in un triage con ingressi e uscite differenziati, mentre all’esterno i volontari dell’associazione Sorella Natura si sono occupati degli ingressi contingentati e del distanziamento.

Ad occuparsi dei tamponi i responsabili del laboratorio analisi cliniche Volante di Crotone, mentre Associazione Insieme onlus era rappresentata dal presidente Natalina Carpino e dalle volontarie Isabella Marino, Graziella Sacco, Irma Cosco, Filomena Anania, Vittoria Rocca. Tamponi e non solo: sono stati effettuati anche venticinque prelievi per analisi del sangue, non poca cosa in tempi di cancellazione delle prestazioni non essenziali.

Associazione Insieme Onlus: una squadra coesa e tutta al femminile che, dal 2003, è impegnata a Petronà ad accorciare le distanze tra i cittadini e i servizi sanitari. Ci sono anche con il coronavirus, affrontando rischi con responsabilità e senso civico.