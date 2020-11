Il Comune aderisce alla seconda edizione del progetto ‘Orange The World’ promosso dal Soroptimist

Anche quest’anno il Comune ha deciso di aderire al progetto “Orange the world” promosso dal Soroptimist.

Lo ha annunciato l’assessore alle Pari opportunità Concetta Carrozza, a margine dell’approvazione della compartecipazione da parte della giunta Abramo. “Sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le donne è compito di tutte le istituzioni”, ha sottolineato Carrozza. “Per questo motivo l’amministrazione di Palazzo De Nobili ha il dovere di schierarsi in prima linea al fianco del Soroptimist e di quelle associazione che, giorno dopo giorno, tengono alta l’attenzione su una situazione drammatica e, purtroppo, sempre più diffusa”

Nello specifico, la seconda edizione di “Orange the world” si articolerà in una serie di iniziative che, dal 25 al novembre, consentiranno l’assegnazione di una borsa di studio per operatrice socio-sanitaria, finalizzata al diritto allo studio. “La vincitrice sarà una giovane donna scelta in partnership con la Caritas diocesana”, ha aggiunto l’assessore sottolineando come “oltre a tenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne, iniziative del genere sanno trasformarsi in concreta occasione di confronto e sviluppo sociale”.