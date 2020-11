Anche dal quartiere Corvo un perentorio no alla violenza sulle donne

Un anno maledetto il 2020 anche sotto l’ aspetto della violenza sulle donne.

In quest’anno i femminicidi sono difatti aumentati dell’ 80,5%. Il quadro del fenomeno emerso a livello nazionale nel periodo del lockdown è seriamente allarmante.

La pandemia e l’ obbligo di rimanere chiusi in casa ha sottoposto le donne ad un rischio altissimo rispetto alle forme di violenza subite tra le mura domestiche . Secondo i dati ISTAT il numero delle chiamate al 1522 è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’ anno precedente. La crescita delle richieste di aiuto tramite chat si è quintuplicato. Le vittime sono quasi esclusivamente donne , in tre quarti dei casi coniugate o singole, prevalentemente di nazionalità italiana, le classi di età tra i 25 e i 54 anni le più a rischio.

Nelle settimane di clausura dovuta al coronavirus è dunque stato allarme violenza domestica: per le vittime costrette a stare 24 ore su 24 al fianco del proprio carnefice è stato ed è più difficile denunciare i propri aggressori.

Sicuramente anche tra le pareti domestiche del quartiere periferico della città di Catanzaro in cui le nostre associazioni operano ed hanno sede tantissime saranno state le donne che, a causa della ininterrotta convivenza forzata in casa; della mancanza di aiuti statali, delle conseguenti preoccupazioni economiche che aumentano, si sono trovate a dover vivere in maniera amplificata pregresse o nuove situazioni di violenze domestiche ad opera dei propri partner.

Sebbene il Covid 19 non ci abbia consentito, quest’ anno, di organizzare, come tutti gli anni precedenti, un evento che ci consentisse di coinvolgere tante persone per ricordare le donne vittime di violenza nella giornata internazionale e rimarcare , sul territorio, la nostra disponibilità di aiuto a chi si trova a vivere situazioni simili, abbiamo comunque voluto testimoniare la nostra vicinanza e la nostra disponibilità alle donne vittime di violenza attraverso l’invito, concretizzato con la diffusione di locandine affisse nei punti strategici e frequentati del quartiere “Corvo” di Catanzaro (negozi, farmacia, accesso alla chiesa , fermate degli autobus), a contattare il 1522 o il 112 ed a scaricare l’ applicazione sui telefonini ed a denunciare gli episodi di violenza domestica. Oggi, 25 novembre, alle ore 16, ci ritroveremo inoltre in una piazzetta del quartiere per un breve “flash mob”.

Riteniamo, difatti, che campagne di sensibilizzazione alla denuncia e di diffusione di notizie sull’ esistenza delle reti antiviolenza sul territorio, in aiuto delle donne raggiunte da questa cancrena sociale, siano indispensabili per far sì che l’argomento della violenza di genere non rimanga una mera chiacchiera convegnista.

Associazione Mo.I.Ca (Movimento Italiano Casalinghe) Presidente Giuseppina Pino

Associazione culturale Vecchi Giovani Presidente Maurizio Gemelli