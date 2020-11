Donna, tu non sei più sola, tu non hai colpa

Cercava l’amore Loredana. Ed è tanto vero questo che sul suo profilo Fb postava le foto del luogo dove ha trascorso, in maniera tragica, le sue ultime ore di vita. Cercava l’amore e lo ha confuso con qualcosa che amore non era. Il nome di Loredana Scalone allunga tragicamente la lista delle donne vittime di violenza, portata fino alle estreme conseguenze.

E la allunga proprio nel giorno in cui il mondo dedica un pensiero a queste vittime. Non sappiamo ancora se Loredana si fosse resa conto di quell’amore malato. Ma, nell’epoca dei social e della iperconnessione, non deve accadere che qualche donna si senta più sola.

Abbandonata a quei sentimenti che non sa filtrare, lasciata tra le grinfie di manipolatori che si impossessano prima della mente e poi, solo poi spesso, del corpo. Non deve più accadere. A Loredana e a tutte le donne che ancora non sanno a chi rivolgersi, a chi è riuscita a ritrovare la propria libertà da questi aguzzini moderni, Catanzaroinforma dedica un pensiero, reso in immagini da Giuseppe Cristiano che ha un solo scopo, dire “Tu non sei più sola. Tu non hai colpa”.