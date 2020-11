Sessanta fiocchi rossi intorno al Palazzo Comunale per dire no alla violenza sulle donne

A Botricello oggi, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Palazzo Comunale è stato avvolto da 60 fiocchi rossi che rappresentano le 60 vittime di femminicidio di quest’anno. «60 donne, diverse nel fisico, nell’identità, nel contesto sociale, ma accomunate da un atroce destino. Donne che speravano in un amore libero e condiviso, ma che hanno trovato un dolore soffocante e silenzioso che le ha trasformate in umili vittime. Oggi, l’Amministrazione Comunale di Botricello, insieme a tutta la comunità, ricorda la sofferenza di ognuna di loro e si unisce al grido di coloro che hanno avuto il coraggio di ribellarsi denunciando tali soprusi. Speriamo, inoltre, che molte altre trovino la forza di chiedere aiuto per riuscire ad attraversare il tunnel di atrocità che condiziona la propria vita» è stato il commento lasciato sui social dal vicesindaco Patrizia Altilia.

Anche la Commissione per le Pari Opportunità ha voluto lanciare un messaggio di fermo alle violenze attraverso tre video, mentre il Gruppo Giovani Big Bang ha realizzato una panchina in legno con su scritto “La violenza su una donna è l’atto più codardo che un uomo possa compiere”; la stessa verrà collocata all’interno di un’area comunale.