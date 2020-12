8 tipologie di mensole per la tua casa

Le mensole sono elementi che dovrebbero essere presenti in qualunque abitazione.

Il loro scopo è molteplice: questi ripiani ospitano soprammobili, vasi con piante ornamentali, libri, riviste, cornici e così via. Sono dunque utili, e ti consentono di avere sempre a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno.

Al tempo stesso, però, una mensola moderna è simbolo di eleganza e di raffinatezza, ed è di grande impatto visivo per le sue forme minimali. Attualmente sono disponibili sul mercato numerosi modelli a dir poco scenografici e originali, che catturano lo sguardo con le loro linee pulite ed essenziali.

Dove acquistare prodotti del genere? Uno shop che fornisce una vasta gamma di mensole in stile contemporaneo è libreriedesign.com: il sito è gestito dalla stessa azienda che si occupa di Smart Arredo, l’e-commerce noto per i suoi articoli salvaspazio e convertibili per piccoli appartamenti.

Due sono le peculiarità di Librerie Design, ovvero il suo ampio assortimento di complementi in pronta consegna e la possibilità di personalizzare rivestimenti e finiture. In questo modo potrai allestire un arredamento unico ed esclusivo! Ti indichiamo 8 tipologie di mensole, per proporti una guida alla scelta e aiutarti a individuare la soluzione che fa per te.

Mensole in vetro curvato trasparente

Il vetro è un materiale dotato di enorme potenziale decorativo. La tua dimora guadagnerà un elevato valore aggiunto grazie ai suoi riflessi, ai giochi di luce, alla levigatezza delle superfici!

Le mensole in vetro curvato trasparente sono emblema di bellezza e ricercatezza, e spiccano in qualunque stanza come vere e proprie gemme preziose. Fai solo attenzione a non utilizzarle per oggetti troppo pesanti, che rischierebbero di graffiare o scalfire il cristallo.

Un evergreen: il metallo

Una mensola di metallo è semplice ma sofisticata, ed è perfetta per i soggiorni e gli studi di stampo moderno. Il metallo è versatile, solido e robusto, autentica garanzia di resistenza e sicurezza.



Toast – mensole in metallo

Che ne pensi, ad esempio, di Toast di libreriedesign.com? Un modello straordinariamente sobrio in virtù delle sue architetture pure, nette e geometriche. Questa mensola è curata nei minimi dettagli, ed è ideale per tutti i locali della casa.

Una mensola “a fumetto”

Ti mostriamo, a questo punto, una mensola decisamente inconfondibile: Baloon, la cui sagoma è ispirata a quella di un fumetto. Un simile elemento è ottimo non solo per la zona living e per l’home-office, ma anche per la cameretta di tuo figlio che non vedrà l’ora di usarlo per i suoi libri e giocattoli!



Baloon – Mensola spiritosa a fumetto, ideale per la camera dei bambini

Baloon è in legno, precisamente in truciolare nobilitato. Seleziona il colore che preferisci: nero, rosso o bianco?

Le mensole bianche

A proposito di bianco, questa è una tonalità molto diffusa per le mensole di design. Permette di regalare allo spazio una maggiore luminosità, e risalta sulle pareti scure in tutto il suo candore.

Le mensole bianche sono eccellenti se le tinte dominanti sono il marrone, il beige, l’avorio, oppure le sfumature naturali del legno. Meglio evitare, invece, nei contesti total white, in cui un prodotto di questo tipo tenderebbe a “scomparire”.

Una mensola concava in vetro

Torniamo a parlarti di un modello specifico: in questo caso, una mensola in vetro curvato di forma concava. In realtà ci riferiamo a un set di tre scaffali, disponibile nella vetrina di Librerie Design per tutti coloro che desiderano donare al proprio salotto un tocco di classe.



Mensola di design in vetro curvato

Lo spessore è di soli 8 mm, il che rende l’aspetto complessivo delle mensole ancora più pregevole ed essenziale. Come conciliare eleganza e funzionalità in articoli unici!

Un modello particolare: la mensola componibile ABC Book

Su libreriedesign.com puoi acquistare delle mensole la cui sagoma imita quella delle lettere dell’alfabeto.

Un complemento a tema è ABC Book: nulla di meglio per custodire i tuoi romanzi prediletti. I moduli di questa libreria sospesa formano, appunto, la parola “book”, una soluzione originalissima per il tuo personale angolo lettura. E il materiale adoperato è il legno laminato, sinonimo di robustezza e longevità!

Cubi da parete in legno

Restando nella categoria dei cubi da parete, ti segnaliamo il set Triade: un insieme di tre mensole che non si distinguono come singole parti, ma che danno origine a un tutt’uno fluido, armonioso e coerente.



Triade – Mensola di design

Di nuovo, il materiale principale è il legno. Questo all’esterno è laccato bianco opaco, all’interno è contraddistinto da una finitura ebano. Un vero oggetto ornamentale, utile e dall’eccezionale potenziale estetico.

Cubi in metacrilato

Per questo genere di mensole può essere impiegato anche il metacrilato. Questo non è altro che un nome alternativo con cui è conosciuto il plexiglass: superfici lucenti e trasparenti, che catturano i raggi del sole e stupiscono con i loro suggestivi riflessi.

Il metacrilato somiglia in un certo qual modo al vetro, ma è molto più duro e resistente. È perfetto per tutte le stanze, dal soggiorno allo studio, dall’ingresso alla sala da pranzo, fino alla camera da letto.