Il Catanzaro studia le mosse per la Juve Stabia. Riecco Baldassin

E’ con una lunga e puntigliosa sessione di tattica che il Catanzaro ha questa mattina fatto scattare ufficialmente il countdown per il prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia. Calabro in cattedra, a dettare gli accorgimenti per contrastare al meglio il consistente 4-3-3 dei campani, il gruppo per intero a seguirne indicazioni e movimenti, come scolari, sul prato di Giovino. Le idee ci sono già nella mente del tecnico che anche dall’ultimo turno di Bisceglie ha potuto trarre indicazioni importanti circa l’assetto di mediana ed attacco.

Molto però dipenderà dagli interpreti disponibili e proprio su questo piano si sono registrate oggi notizie confortanti miste a nodi ancora da attenzionare. Partendo dalle prime: è cosa fatta il ritorno in gruppo di Baldassin che ha smaltito i fastidi alla caviglia – scongiurata dunque l’ipotesi di un lungo stop – e può considerarsi arruolabile per la sfida alle vespe.

Sul secondo versante restano invece da capire le condizioni di Casoli e Garufo – entrambi out nel pre e nel post Bisceglie – le cui eventuali contemporanee indisponibilità potrebbero essere colmate dall’inserimento del giovane Evans. Mancherà certamente Martinelli che dopo la colossale ingenuità del “Ventura” è stato appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Sul suo gesto, già al termine della gara Calabro era stato perentorio: «Completamente da evitare, specie per un giocatore esperto come lui».