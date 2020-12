Novena con i giovani 2. Solitudine

Brutta grana è la difficoltà di prendere una decisione, di fare la scelta giusta. Mentre dobbiamo scegliere, oltre a sentirci smarriti capita di sentirsi soli. Mentre la vita ci fa crescere sperimentiamo come nei momenti decisivi capita di sentirsi soli. Momenti delicati nei quali ci sentiamo perdutamente soli perché nessuno, nemmeno gli affetti più intimi, riescono a cogliere cosa c’è in fondo a noi. La solitudine da un lato ci fa sentire isolati, lontani, distanti da tutto ciò che è bello ma dall’altro lato può essere quello spiraglio necessario per farci prendere in mano la vita. Così come i giovani Maria e Giuseppe lasciati soli a Betlemme hanno accolto il piccolo Gesù. Perché nella solitudine incontriamo il “me stesso” più nascosto ma forse anche il “me stesso” più bello. Lì, nella solitudine, ascoltando la voce del nostro cuore possiamo iniziare a sentire un debole sussurro, nella solitudine possiamo sentire la debole voce di Dio che che dice piano: “Non sei solo, ci sono io con te, per sempre”.

Fr. Rocco Predoti