Salviamo il natale dal Covid: solidarietà sotto l’albero

L’associazione “Tribunale per la difesa dei diritti del minore”, in collaborazione con il Liceo scienze umane dell’Istituto de Nobili di Catanzaro, invita la cittadinanza ad aderire alle iniziative promosse nel progetto SALVIAMO IL NATALE DAL COVID.

Il progetto vuole dare continuità ai lavori iniziati nel “cantiere per costruire il nostro futuro” presentato lo scorso 20 novembre in occasionedella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, con l’obiettivo di creare a favore di minori adolescenti un contenitore di ascolto, sostegno e

supporto partendo dalla riscoperta di se stessi e dalla presa di coscienza delle proprie potenzialità.

Ogni mese, per 12 mesi, sarà scelto un tema su cui riflettere ed elaborare iniziative da sottoporre alla cittadinanza. Considerate le ormai imminenti festività natalizie, oggi i nostri giovanissimi sono impegnati in prima linea sul tema Solidarietà e volontariato.

Nel “cantiere” ai piccoli volontari dell’associazione si sono aggiunte 27 alunne del Liceo Scienze Umane dell’Istituto De Nobili di Catanzaro, reclutate nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro. Le attività ludiche, ricreative e culturali gestiti dalle nostre alunne, sono riservate a bambini che vivono situazioni di fragilità, a famiglie assistite dall’Associazione Tribunale per la difesadei diritti del minore e a tutta la cittadinanza ( attraverso collegamenti online)

Prevista la partecipazione del cantastorie locale Andrea Bressi che, attraverso un ricco repertorio di canti popolari, rimarcherà il senso di appartenenza alla nostra città.

E’ prevista, inoltre, una riffa natalizia per sostenere mamme di origine straniera alla quale tutti sono invitati a partecipare, dando seguito al pensiero del nostro socio poeta Gimigliano, che così afferma: “Un cuore non è mai straniero quando batte per aiutare gli altri”.