Incidente in via Indipendenza: cade dal marciapiede e viene investito

Incidente in via Indipendenza: una persona è caduta dal marciapiedi e, nella caduta, è stato investito da un auto in transito. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’esercito e, poi, l’ambulanza. Quindi i carabinieri e la polizia municipale. Al momento la persona, rimasta coinvolta, nell’incidente presenta fratture multiple. A deviare il traffico verso via Alessandro Turco sono gli uomini dell’esercito. Mentre si attende l’arrivo sul posto dell’ambulanza.

A distanza di circa un’ora dal fatto, la circolazione è tornata alla normalità.