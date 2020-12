Palloncini bianchi per ricordare chi non c’è più, il Vax Day del Pugliese si conclude così

L’inizio del futuro. Il principio della svolta. Sono queste le parole con le quali, alla fine della prima tornata di vaccinazioni , gli infermieri, i medici, il personale Oss del Pugliese, hanno voluto dedicare queste ore ,belle e concitate ,alla memoria di chi non ce l’ha fatta (in alto la foto della lettera), di chi a questo giorno non è potuto arrivare. Palloncini bianchi sono volati in cielo , un sottofondo musicale e la certezza che oggi non è un giorno normale.

È un giorno di 24 ore ma che va vissuto, per alcuni, due volte. La prima per se stessi, la seconda per chi non c’è più. Ed in quelle vite, le vite di tutti coloro che hanno combattuto, creduto e amato.