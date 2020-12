Sant’Anna Hospital, le tante reazioni dalla politica e dalla società civile

Un’eccellenza sanitaria come il S.Anna non può chiudere battenti. Dopo l’appello dei sindacati, e della Cgil calabrese, che chiedono a gran voce un tavolo risolutivo ed istituzionale con Prefetto, Dipartimento della Salute, Struttura commissariale dell’Asp e Commissario ad Acta per il P.R., i laburisti Dem Calabria esprimono preoccupazione per la chiusura annunciata per mancanza di liquidità della clinica S.Anna, un’eccellenza calabrese, con 300 lavoratori, quindi parliamo di famiglie, che rischiano il posto di lavoro. Parliamo di una struttura sanitaria che ha una utenza di circa 1200 pazienti all’anno che, vengono curati lì e pertanto rischiano di dover emigrare fuori Regione per curarsi. Il S.Anna è uno dei centri cardiochirurgia di livello sanitario alto presente in Calabria e non possiamo permettere a nessuno, né che si facciano passerelle elettorali e né che si

continui a giocare sulla salute dei calabresi. Si muovano seriamente e concretamente le istituzioni regionali e nazionali, ognuno per le proprie competenze e si intervenga immediatamente a dare ossigeno alla stabilità di questa struttura, altrimenti aumenteranno i disoccupati e si interromperanno le cure di migliaia di pazienti che dovranno avere prima la carta di credito e poi forse la possibilità di curarsi altre destinazioni sanitarie lontane dalla Calabria. Tutto triste, in un momento difficile, dove le feste natalizie sono state trascorse nelle famiglie in silenzio, e dove la Pandemia non ci ha ancora insegnato nulla o quasi nulla. Forse una speranza c’è per combattere il virus e tutelare la salute perché sono arrivati i mprimi vaccini. Curarsi è un diritto ed è un dovere volontario farsi il vaccino sia un impegno personale che collettivo e noi dobbiamo tutelare la salute protestando se è necessario con azioni forti perché il S.Anna ed i suoi lavoratori vanno difesi. Noi laburisti siamo per la discontinuità ed il rilancio di un nuovo sistema sanitario Regionale pubblico, non perpetrando più soldi pubblici, ma tutelare anche eccellenze già esistenti anche nel privato. Insomma rivoltare la sanità calabrese come un calzino per bonificare e creare condizioni buone per offrire un servizio sanitario anche in Calabria degno di questo nome. Buon lavoro e buon anno a tutti soprattutto ai lavoratori, ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari del S.Anna Hospital. Così in una nota stampa i Laburisti Dem Calabria Sandro Benincasa, Mariateresa D’agostino, Patrizia Maiello, Latifa Azri.

“Non c’e’ piu’ tempo da perdere: il commissario ad acta della Sanita’ calabrese, Guido Longo, convochi a stretto giro un tavolo tecnico per affrontare e risolvere la crisi del Sant’Anna Hospital. La citta’ di Catanzaro e l’intera Calabria non possono permettersi di fare a meno di una struttura sanitaria d’eccellenza”. Ad affermarlo, in una nota, e’ il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. “Mi unisco – aggiunge – all’appello del management aziendale del Sant’Anna, che ha gia’ annunciato la chiusura dopo l’ultima comunicazione ricevuta dall’Asp di Catanzaro. La fine delle attivita’ di un presidio cardiochirurgico di assoluto valore, in cui operano professionalita’ straordinarie, sarebbe una sciagura in grado di dare un colpo mortale al gia’ boccheggiante sistema regionale e sarebbe la conferma del fatto che la sanita’ calabrese, anziche’ rialzare la testa, continua a perdere pezzi, magari a tutto vantaggio di cliniche del nord Italia forse meno attrezzate del Sant’Anna, ma di certo piu’ fortunate dal punto di vista ‘geografico’”.