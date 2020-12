Nuovo centro di aggregazione a Cropani: realizzato con un finanziamento di 179mila euro

Progetto “Bella Piazza”: ci siamo.

L’Associazione Ginevra, con sede in Cropani, ha predisposto un importante progetto di inclusione sociale, finalizzato all’attuazione di un “Centro di Aggregazione” nel paese jonico e destinato a fornire servizi a tutti i paese del comprensorio.

Il progetto è stato selezionato da “Fondazione con il Sud” – tra circa duecento progetti – per ricevere un finanziamento di 179mila euro circa : tante le aspettative, tutte ben riposte.

Il “Centro di Aggregazione”, denominato “Bella Piazza”, avrà sede nell’immobile messo a disposizione dalla parrocchia Sant’Antonio di Padova a Cropani Marina, via Nazionale, e diventerà un punto di incontro e di fruizione di servizi destinati a tutto il territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di disagio, esclusione sociale ed isolamento territoriale.

Destinatari del progetto sono: i bambini tra 5-7 anni e ragazzi tra 8-15 con particolare attenzione ai bambini-ragazzi disabili e, contestualmente, vi sarà il coinvolgimento degli anziani, rendendo anch’essi protagonisti con il loro grande carico di esperienze vissute.

Obiettivi del progetto “ Centro di Aggregazione Bella Piazza”: contrasto alla povertà educativa (attraverso percorsi di educazione e formazione, di peer education green, riciclo); potenziamento dei servizi socio-assistenziali (servizi di trasporto per disabili, consultorio familiare, sportello di ascolto, centro di ascolto pedagogico, logopedia per i disturbi DSA); attivazione di percorsi sportivi (atletica, pallavolo, basket, calcio), rivolti principalmente ai portatori di handicap presso il campetto sportivo polifunzionale sito nel comune di Cropani Marina, che sarà totalmente bonificato dal finanziamento di Fondazione con il Sud; attivazione di laboratori ludici come teatro, arte, restauro, canto, cineforum, baratto.