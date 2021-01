Catanzaresi “fuori”: le feste di quelli che non “scendono”, tra nostalgie e amarezze

C’è chi torna a Catanzaro solo nelle vacanze di Natale e che vive, questo momento, come un rituale che gli permette di ripercorrere, in pochi giorni, i momenti dell’adolescenza e della giovinezza. Ma quest’anno la pandemia ha portato molti a decidere di restare lontano. E, allora, abbiamo chiesto ad alcuni catanzaresi di raccontarci cosa gli manca di più della nostra città in questi giorni di festa. Affetti, sapori e odori delle nostre strade le risposte più gettonate.

Ivan Barberi a Bali: “Mancano gli affetti. E poi la calabresità sana”

Mi chiamo Ivan Barberi risiedo a Bali Indonesia, perché sono venuto in vacanza nel 1995 ed da quel momento è sempre stato un mio desiderio poterci ritornare perché è una piccola isola bellissima cosmopolita dove si incontrano e convivono tante culture e religioni diverse. Dal 2002 sono riuscito a tornarci molte volte ma per affari e ad un certo punto mi sono reso conto che vivevo così bene da tutti i punti di vista che è diventata la mia residenza. Ma la mia Catanzaro la porto sempre nel cuore e direi che in generale, e ancora di più, in questo scorcio di fine anno mi mancano naturalmente la famiglia e gli affetti più cari ma anche i sapori, gli odori, le coste, la montagna. Insomma quasi tutto quello che riguarda il territorio e la cultura enogastronomica: il morzello, le chiese, la Messa di Natale, il presepe e le piazze della città a festa. Ma mi manca anche tanto la calabresità sana delle persone perbene, che non sto qui a descriverla perché la conoscete tanto quanto me.

Da Londra Stefano Potortì: “Il mio pensiero va agli amici di una vita”

Risiedo a Londra dal 2003. Arrivato con l’idea di starci sei mesi per imparare la lingua e dopo 17 anni sono ancora qui. Sono andato via da Catanzaro nel ’92 per studiare all’Università di Pisa. Il ritorno a Catanzaro è un rito che si rinnova ogni anno solitamente per la vacanze estive.

In questi ultimi giorni del 2020 non potendo ritornare nella mia terra, il mio pensiero va agli amici di una vita che è sempre bello ritrovare anche solo per un caffè. Li vedi solo una volta all’anno ma è come se ci si fosse lasciati il giorno prima. Oltre a questo mi mancherà l’emozione di rivedere i luoghi dove sono cresciuto e che riportano alla memoria bellissimi ricordi. Da ultimo la buona cucina tipica locale che adoro.

Monica Valerio vive a Genova: “Penso a Catanzaro con nostalgia”

Risiedo a Genova da più di due anni per lavoro e amore, ho lasciato Catanzaro da quando avevo 19 anni, un po’ girovaga ma tornavo sempre a casa per la ricorrenza delle Feste. Quest’ anno mi mancherà tanto non poter riabbracciare la mia famiglia e non poter andare al cimitero per salutare il mio papà. Mi mancherà l’occasione di poter rivedere gli amici di sempre, per bere qualcosa assieme e ricordare aneddoti, per ridere, per aggiornarsi sulle vite, per scherzare e ritornare un po’ indietro nel tempo, quando avevamo qualche pensiero in meno e non c’era il covid. Di Catanzaro mi mancherà il morzello, “a pasta china” e le tradizioni della tavola, perché alla fine le rispettavamo sempre…. io cerco di riproporle però non è la stessa cosa perché alla fine solo il catanzarese apprezza certe cose e questo vale più di mille altre soddisfazioni. Ed in fine penso a Catanzaro con nostalgia, mi spaventa un po’ l’idea di non avere un giorno nessun legame famigliare e non sapere quando la rivedrò, perché le radici sono forti.

Antonio Smiraglio: “A Carpi il lavoro ma di Catanzaro mi manca tutto”

Vivo a Carpi, in provincia di Modena, dal 2016. In quell’anno ho ricevuto una importante offerta lavorativa da parte di unaprestigiosa azienda che lavora nel campo dell’automotive e, con mia moglie, abbiamo accettato la sfida.

Sono lontano dalla mia città dall’estate del 2019. Da orgoglioso catanzarese, dove ho vissuto e lavorato per 42 anni, mi manca tutto, come se l’anima fosse rimasta lì, nascosta fra i vicoli del Pianicello… Ovviamente mi manca rivedere mia madre che mi chiede sempre quando tornerò ad abbracciarla.

Vive a Solaro (MI) Rosa Veraldi: “I sapori del Natale di Catanzaro è difficile trovarli fuori dalla nostra terra”

Vivo a Solaro in provincia di Milano dal primo aprile 2009. Mi sono trasferita in Lombardia nel 2002 dopo essermi sposata e dopo aver conseguito la laurea in Medicina veterinaria a Pisa. Non vivo più a Catanzaro dal 1992, quindi sono oramai 28 anni che vengo in Calabria solo per trascorrere le mie ferie. Sin da ragazzina sognavo insieme a quello che poi è diventato mio marito di costruire una famiglia ed abbiamo deciso di farlo in Lombardia, perché purtroppo a Catanzaro non arrivava il tanto sospirato posto di lavoro. Quest’anno è stato difficile non poter trascorrere il Natale a casa, abbiamo sperato fino in fondo di poter tornare, avevamo prenotato il tampone per tutta la famiglia il 18 dicembre per poi partire una volta ricevuto l’esito. Purtroppo la stretta del dpcm di Natale ci ha fatto desistere definitivamente. Trascorrere le festività natalizie lontano dai nostri cari è necessario ma triste: ci manca la confusione di tutti i parenti in casa, la tavola sempre imbandita con i pranzi che si fondono con le cene, le partite infinite a carte, il giro delle chiese per ammirare i presepi, la visita immancabile al presepe vivente di uno dei fantastici Borghi della provincia… Ci sforziamo di ricreare la stessa atmosfera qui a Milano ma i sapori e gli odori del Natale di Catanzaro sono conditi dal calore della famiglia e dell’amicizia che è difficile trovare fuori dalla nostra terra.

Carlo Nicoletti da Bologna: “Mi mancheranno l’azzurro del mare e gli angoli tipici della mia città”

Risiedo a Bologna dal 1991 quando mi sono trasferito per gli studi universitari, città in cui sono rimasto e in cui ho messo sufamiglia. Manco dalla mia Catanzaro

da questa estate ma in questo momento particolare che stiamo vivendo e non potendo essere nuovamente in Calabria, tante sono le cose di cui sentirò la mancanza, dall’ affetto dei genitori e parenti, alla compagnia degli amici, le tradizioni come quella di accendere fuochi propiziatori nelle piazze dei quartieri più piccoli ma, soprattutto, il profumo che esce dalle case dove le donne si affaccendano a preparare prelibatezze… quel profumo che in ogni piano del mio palazzo lascia presagire tante leccornie. Ovviamente mi mancherà anche rivedere l’azzurro del mare e gli angoli tipici della mia città.

Mi mancano le cene a casa dei nonni. Ma penso a chi è solo”: gli auguri, da Parma, di Tommaso Nocera

Tommaso Nocera. Vivo a Parma da 40 anni ma fino a 25 anni di età tornavo spesso a Catanzaro. Soprattutto in occasione delle feste natalizie. Della città dei tre colli mi mancheranno quest’anno il calore degli amici, i miei parenti stretti e soprattutto il clima della città, sia riferito al meteo che per la gioia che emana durante le festività. Una fine d’anno particolare e non solo per la pandemia… Non poter ritornare nella mia amata Catanzaro significherà non dover andare in cerca di una sedia da aggiungere ad una lunga tavolata, somma di tutti i tavoli e tavolini che si trovano in casa dei nonni, un tavolo che ci ha sempre visti tutti riuniti, zii, genitori, nipoti e cugini, dove qualcuno si trovava a dover mangiare con un gomito più alto e uno più basso, in stanze dove i metri quadrati rappresentavano una sfida all’ultimo centimetro disponibile, una specie di “tetris” di fine anno. Quest’anno mi mancheranno il giallo delle crespelle ed il rosso del morzello, i numeri della tombola e le bucce di mandarino e se pur lontano niente potrà sostituire il forte legame con la mia terra. Ma c’è anche chi si troverà a cenare da solo perché il covid gli ha portato via gli affetti più cari, a loro va il mio pensiero e la mia vicinanza. Buon anno Catanzaro.

A Seregno (Monza e Brianza) Valeria Epifano non rinuncia al “soffritto”

Abito a Seregno per motivi di lavoro. Ho lasciato la mia città da 21 anni. Durante queste feste mi mancherà la mia famiglia e i miei compagni di classe del liceo, con i quali siamo soliti incontrarci proprio in occasione delle festività! Il piatto tipico di capodanno, non potendolo gustare a Catanzaro, mi sono organizzata per prepararlo io. Buon anno a tutti!

Adele Marino vive a Roma: “Non potrò vedere giocare i miei figli con i cugini, in casa della nonna”

Non “scendere” a Catanzaro per queste feste significa un capodanno senza la pitta, senza la lotta a tavola tra i sostenitori del morzello e quelli del soffritto, significa non vedere mia madre col grembiule in cucina dalle sette di mattina alle otto di sera, non poter sentire dal vivo la voce di mia sorella o vedere giocare i miei figli con i cugini in casa della nonna, proprio come quando lo facevo io da bambina. Significa non poter fare di tutto per vedere tutti, anche se per cinque minuti, in una organizzazione minuziosa di appuntamenti distribuiti tra parenti e amici. Tra le tante cose mi mancherà anche il saluto al mio papà, che in effetti da qualche anno è sempre con me dovunque io mi trovi. Quando vado a trovarlo, però, dopo aver posto i fiori e dopo averlo salutato mi giro e da lassù vedo il mare, sembra così vicino … e mi rassereno come solo a Catanzaro mi succede.

Stefano Opipari da Bologna: “Il tempo per gli abbracci è solo rimandato”

Vivo a Bologna da venti anni e raramente da allora mi sono trovato a Catanzaro per Capodanno, solitamente rientravo nella città in cui risiedo subito dopo il 26. Di questo periodo in ogni caso quello che mi manca di più è l’atmosfera di festa, ma questa mancanza si sente ovunque quest’anno. Stiamo vivendo un periodo particolare e non sono tornato in Calabria non solo per le restrizioni (che in realtà consentivano di spostarsi fino al 20), ma soprattutto per un senso di responsabilità collettiva che credo debba essere rafforzato da Nord a Sud. Anche l’atmosfera in famiglia mi manca molto, ma in qualche modo la tecnologia aiuta a sopportare meglio la mancanza. Il tempo per gli abbracci è solo rimandato.

Alberto Celano e Francesca Bombara da La Spezia: “Le festività, con i nostri cari, da remoto”

Anche se la voglia di “scendere” era molta, quest’anno, non lo abbiamo fatto per le feste perché ci è sembrato giusto per i nostri cari. Pur viaggiando in macchina il rischio di portare il virus è comunque presente e questo ci ha frenato dal partire all’ultimo minuto. Non abbiamo avuto la possibilità di godere della neve e della Sila, per noi tappa obbligata, tuttavia il Natale lo abbiamo passato con i nostri cari in remoto, anche se non fisicamente siamo riusciti a stare insieme, sperando in un nuovo anno meno problematico.

Anna Leone da Monaco di Baviera: “Ho voglia di un giro per le vie del centro. Ma mi mancano tante cose”

Un anno molto, molto particolare volge al termine e io mi ritrovo il cuore colmo di nostalgia. In queste giornate di feste è ancora più forte il senso di solitudine e, nel mio caso, soprattutto di lontananza. Lo sa bene chi, come me, ormai da anni ha dovuto lasciare la propria terra, allontanandosi dalle proprie radici e dagli affetti più cari. Cosa mi manca in particolare in questo ultimi tempi? Sicuramente l’atmosfera natalizia in famiglia, le chiacchiere, le risate, lo stare insieme, giocare a carte… Senza ombra di dubbio, sento tanto la mancanza delle mangiate esagerate, le prelibatezze tipiche tradizionali, scartare i regali insieme. Inoltre, ho davvero tanta tanta voglia di farmi un bel giretto per le vie del centro della città. Ecco in breve cosa avrei voluto avere e fare quest’anno.

Davide Malacaria da Roma: “Respirare l’aria della mia città mi dà una marcia in più”

Ho lasciato Catanzaro nel 1992 per andare a studiare ingegneria a Pisa. Ora vivo a Roma. Sarà una fine d’anno senza potersi sentire, anche solo per cinque minuti, avvolto dal calore della mia Catanzaro, senza le passeggiate nei vicoli ascoltando i suoni della gente e sentendo gli odori delle cucine. È strano ma vero, per me respirare l’aria della mia città anche una sola volta all’anno mi dà una marcia in più nell’affrontare il futuro e la consapevolezza che se solo l’amassimo di più brillerebbe di luce propria”.

Giuseppe Basta da Domodossola: “Piatti tradizionali, tavolate, tombola: mai come quest’anno”

“Mai come quest’anno”, ecco, se potessi racchiudere in una sola frase quello che di diverso hanno queste feste di Natale, forse, sarebbe la frase adatta. Già, dover vivere il resto dell’anno lontano dalla mia terra, è particolarmente doloroso, ancor di più lo è stato, non poter rivedere i parenti a Natale.

Qui, al Nord, tutto è diverso; diversi i colori, diversi i sapori, diversa la gente, diversi gli odori. Solo al pensiero di non poter sentire gli zampognari che annunciano l’arrivo del Salvatore, già non poter riassaporare piatti e dolci tradizionali, e non solo, rivivere l’atmosfera tipica di quei giorni, le lunghe tavolate che terminavano sempre con il profumo del mandarino e di una bella giocata a tombola. Quanto, quest’anno, mi sono mancate!