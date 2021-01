“L’Epifania, mia madre ostetrica al S.Anna e le sofferenze di chi oggi ci lavora”

di Piero Mascitti

La magia, di magia nell’arte mi parlava il mio maestro Mimmo Rotella. Secondo lui il pittore Alberto Savinio era magico per la sua capacità artistica visionaria. Savinio, pseudonimo di Andrea Francesco Alberto de Chirico, fratello non minore di Giorgio de Chirico, è magico anche per me.

Sarà per questo che mi sono emozionato quando ho letto di recente sul Venerdì di Repubblica l’articolo della storica Daria Galateria, che annotava quanto Catanzaro fosse la città preferita di Savinio, al punto da volerci vivere. Sarà anche per questo che, ancora adesso, quando vedo le opere di Savinio penso alla Befana, i giocattoli che il pittore inseriva nelle sue opere. Perché mi ricordano quelli che mia madre, Lia Mascitti, mi donava il 6 Gennaio al Sant’Anna Hospital, la clinica di Catanzaro dove – con amore e grande professionalità – faceva l’ostetrica.

Qui ha fatto nascere oltre 10 mila bambini e per molti è stata il pilastro della struttura, diventata poi una grande eccellenza della città. Amata da tutti, è volata in cielo a 57 anni dopo 30 anni di onorato lavoro. Oggi questa stessa clinica è a rischio chiusura, il che rappresenterebbe non solo la perdita dell’ennesima struttura ospedaliera in Calabria, ma anche di decine di posti di lavoro.

La città si è stretta intorno a Villa Sant’Anna e alle sue maestranze. Ma non basta. Non può succedere: mia madre ha dato la vita a questa struttura, con tanti sacrifici, così come quelli di medici, infermieri e di tutto il personale ospedaliero che, dopo di lei, hanno regalato sogni e speranze, rinascita e gioia.

Oggi è il 6 Gennaio: è il giorno della Befana e il mio pensiero va ai figli e alle figlie dei dipendenti del San’Anna: il loro domani dipende anche al lavoro delle loro madri e dei loro padri. Difendiamolo.

Piero Mascitti, figlio orgoglioso di Lia Mascitti