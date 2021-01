Cropani, fibra ottica nelle scuole

Nuova linea internet per docenti e discenti dei cinque plessi scolastici del Comune di Cropani. Non solo nuova, ma anche più efficiente, in due sole parole: fibra ottica.

L’Amministrazione comunale di Cropani annuncia che, da oggi, le scuole del paese ionico sono tutte dotate di connessione veloce. La finalità è quella di ridurre al minimo il digital divide per consentire alle nuove generazioni un significativo apprendimento scolastico nell’era digitale.

“Internet, oltre a rappresentare da qualche decennio lo strumento più veloce ed efficace, ha saputo dimostrare la sua valenza anche a supporto della didattica” , argomenta il primo cittadino Raffaele Mercurio Su asserita volontà del consigliere delegato alle innovazioni Domenico Logozzo e dell’assessore all’istruzione Giusy Ruffo, ci si è occupati non solo di connessione internet, ma anche delle obsolescenze tecnologiche delle scuole al fine di ridurre i costi e corroborare l’inclusione digitale. Morale: Cropani vuole camminare al passo con i tempi.