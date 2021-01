Abramo: “Sant’Anna, c’è uno spiraglio per l’accreditamento della struttura”

“Dal commissario alla Sanità Guido Longo ho ricevuto alcune importanti rassicurazioni: si è aperto uno spiraglio per l’accreditamento del Sant’Anna hospital”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo al termine della riunione avuta questo pomeriggio, in Regione, con il presidente facente funzioni Nino Spirlì, l’assessore Gianluca Gallo e lo stesso commissario per l’attuazione del piano rientro nella sanità.