Revocati i domiciliari all’aggressore del blogger di Iacchitè

Il Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha disposto la scarcerazione di Antonio Procopio, assistito dall’avvocato Antonio Lomonaco, accusato insieme a Marco Lucanto di aver aggredito il blogger Michele Santagata.

Il 13 novembre scorso, su richiesta della Procura antimafia di Catanzaro, i due indagati venivano tratti in arresto per rispondere dei reati di lesione e violenza privata aggravati dal metodo mafioso, in quanto secondo l’accusa l’intenzione dei due era quella di dissuadere la vittima dalla pubblicazione di notizie su personaggi coinvolti in recenti vicende giudiziarie di ‘ndrangheta e di corruzione.

A distanza di poche settimane dall’esecuzione dell’ordinanza, in accoglimento dell’istanza avanzata dall’avvocato Antonio Lomonaco, il Gip ha sostituito la misura cautelare applicata con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.