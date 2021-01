Acqua, il Comune: ‘In zona via Lenza condutture vetuste, in corso l’installazione di un nuovo nodo idrico’

In zona Lenza è in fase di realizzazione, dallo scorso 7 gennaio, un nuovo nodo idrico di distretto che consentirà di ottimizzare l’erogazione di acqua potabile. Si tratta di un’operazione che rientra nel più ampio progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche che sta interessando l’intero territorio comunale. Per installare queste opere bisogna prima verificare la situazione idraulica con degli scavi, poi predisporre la riprogettazione più idonea, cosa che comporta organi idraulici e pezzi speciali su misura secondo specifici parametri, quindi il ritiro dei nuovi manufatti, alcuni dei quali, soprattutto quelli di regolazione, vengono prodotti da aziende multinazionali. Tutto questo comporta tempi fisiologici di attesa tra richiesta, realizzazione e consegna. Il resto dei pezzi speciali su misura viene realizzato in officina da un’azienda specializzata del posto e sono già pronti ed etichettati. Non appena saranno disponibili tutti i manufatti, l’intervento verrà completato. Il settore si scusa con i residenti di via Lenza per i disagi riscontrati in queste settimane. E’ quanto si afferma in una nota del settore Gestione del territorio in seguito all’articolo pubblicato su catanzaroinforma.it.