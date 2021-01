Promosso dall’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, si terrà venerdì 29 gennaio il convegno di studi sull’Enciclica “Fratelli tutti” sul tema: “Per un nuovo dialogo sociale a partire dall’enciclica di papa Francesco”.

La serata è prevista per domani alle ore 17 nella Chiesa del Monte dei Morti a Catanzaro e sarà presieduta ed introdotta dall’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone. Relazioneranno Don Fortunato Morrone, che darà una chiave di lettura su punti fermi e le caratteristiche della nuova enciclica di papa Francesco; Don Francesco Brancaccio, che risponderà all’interrogativo: “Perché siamo tutti fratelli e sorelle?”, riletto nono solo come astrazione, ma come tema concreto; l’avv. Sebastian Ciancio, che si soffermerà sul tema: “I monoteismi mediterranei alla riscoperta della fratellanza universale”; e il prof. Franco Cimino, che tratterà il tema “Fratello sole, madre terra”.

Per consentire una partecipazione nel rispetto delle norme Covid, il convegno sarà trasmesso anche sulla pagina FB del Seminario Arcivescovile di Catanzaro (https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro).