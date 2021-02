I.T.E Grimaldi-Pacioli ammesso al programma Young@SMM2021

L’I.T.E Grimaldi-Pacioli è stato ammesso a partecipare al programma Young@SMM2021 ideato per la diffondere tra i giovani l’esigenza dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico. Il progetto prevede una serie di iniziative finalizzate ad una award competition internazionale tra gruppi/classi di studenti di scuole italiane ed inglesi che presenteranno, da remoto, in lingua inglese, dei progetti di idee di impresa nei settori di Industria 4.0. Una giuria valuterà i progetti ed assegnerà i premi.

Il primo incontro si svolgerà il 25 febbraio alle 11:30 con il Prof. Domenico Talia che terrà il webinar “Internet Of Things Technologies: Concepts And Solutions”, ma sono già previsti altre iniziative di formazione/training su temi di interesse per lo start up di impresa e precisamente:

Webinar in lingua inglese su simulazione di impresa “Business Games for educational purpose” programmato per il 14 maggio prossimo

webinar sulla gestione di idee imprenditoriali e start up;

altri supporti sull’elaborazione del progetto di impresa;

award competition nell’edizione finale di SMM2021 – Smart Manufacturing Matchmaking – dal 17 al 19 Novembre.

Grande la soddisfazione per il dirigente scolastico, prof.ssa Grazia Parentela, per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, capace di allargare -persino nel periodo di pandemia- i propri orizzonti per consentire agli alunni di acquisire competenze nei settori della tecnologia e della digitalizzazione, diventati trainanti per lo sviluppo economico ed occupazionale, grazie anche alle ingenti risorse del recovery fund-.