Comune di Botricello, 2milioni e 400 mila euro per la messa in sicurezza del territorio

Con decreto del Ministero dell’interno, in data 23 febbraio 2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi alla messa in sicurezza del territorio.

Tra gli Enti che beneficeranno del fondo economico c’è anche il Comune di Botricello, finanziato per un importo pari a due milioni e quattrocento mila euro.

I lavori vedranno coinvolte tutte le zone del comune ed interesseranno in particolare Marina di Bruni con la realizzazione delle reti di acque bianche e la messa in sicurezza di quattro importanti canali a monte della SS 106 e precisamente i fossi di via E. Berlinguer, di via A. Moro, di via Settembrini e di via per Botricello Superiore.