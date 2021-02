La poesia incontra la tecnologia con #poesieSid Muse Calabria

Non un’ impresa impossibile conciliare la poesia con i nuovi strumenti digitali.

Ne sanno qualcosa all’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Botricello, dirigente scolastica prof.ssa Isabella Marchio.

E’ qui che discenti e docenti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno promosso un’ iniziativa dalle importanti ricadute pedagogiche: promuovere esperienze di lettura e scrittura aumentate digitalmente tramite il progetto #poesieSid Muse Calabria , tramite Twitter e Instagram.

La scuola di Botricello ha, nella settimana dedicata della metafora, twittato ben 84 esempi di figure retoriche

Una metafora è stata segnalata dal Ministero istruzione università ricerca , acronimo Miur, per profondità di pensiero. E’ l’unica poesia segnalata in Calabria, l’ha scritta Wissam Akid della classe terza C scuola secondaria primo grado e regala emozioni solo declamandola:

“La vita è un regalo, da scartare piano. E’ un corridoio pieno di stanze, tutte aperte con molte speranze. La vita è un teatro di esperienze su cui, a volte, all’improvviso cala il sipario.”

Quando la poesia incontra la tecnologia, gli studenti non si tediano a scuola.