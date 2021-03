Report contagi area centrale, 28 nuovi positivi a Catanzaro e 10 a Vibo

Sono 564 i test molecolari eseguiti nel laboratorio di analisi dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro

Sono 38 i nuovi positivi (28 a Catanzaro; 10 a Vibo). Eseguiti a Catanzaro 494 tamponi (H 145, Territorio 349, Operatori 0, Rientri 0); VV 70 (H 0, Territorio 70, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre n. 49 noti positivi: 25 a Catanzaro e 24 a Vibo. I Test molecolari negativi sono risultati 477.

Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali 72 (zero positivi). Test Antigenici in immunofluorescenza: totali zero

Il totale dei test negativi è 549.