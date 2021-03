Trasporti ferroviari, nuova app per la sicurezza

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, annuncia l’attivazione di una nuova app: segnalerà ai capitreno della Calabria la presenza a bordo di un agente delle forze dell’ordine, per chiederne, eventualmente, un rapido intervento in caso di emergenza.

L’ACCORDO

Il sistema di security in chiave digitale nasce da un accordo tra Regione Calabria, Trenitalia e forze dell’ordine, frutto di un protocollo che regolamenta la fruizione delle agevolazioni concesse dalla Regione sui treni oggetto del contratto di servizio con l’Associazione regionale dei trasporti della Calabria (Artcal).

L’accordo, stipulato oggi nella Cittadella regionale “Jole Santelli”, sarà operativo dall’1 aprile 2021.

L’APP “BOARD SUPPORT”

Si tratta di uno strumento digitale in più in favore della security che, grazie anche alla presenza di telecamere digitali a bordo dei convogli di ultima generazione, costituisce un plus del trasporto ferroviario gestito da Trenitalia. L’app, denominata “Board Support”, aiuterà il capotreno a gestire le eventuali emergenze che si potrebbero verificare durante il viaggio. Un efficace sistema digitale attraverso cui il capotreno potrà accertarsi, in tempo reale, della presenza degli appartenenti alle forze di polizia che si saranno precedentemente registrati a bordo treno con un semplice click. In caso di necessità, il capotreno potrà richiedere il loro intervento direttamente a bordo, senza dover attendere l’arrivo del treno in una stazione.

CATALFAMO: «PIÙ SICUREZZA PER I PASSEGGERI»

«L’app progettata da Trenitalia – sottolinea Catalfamo –, costituisce un ulteriore passo nel fondamentale processo di digitalizzazione dei servizi di trasporto pubblico».