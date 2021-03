Amc Catanzaro, ancora ritardi nel piano di rinnovo delle pensiline

Era stato assertivo Marco Correggia, il direttore generale dell’Azienda della mobilità cittadina, nel pronosticare l’imminente termine dei lavori sulle pensiline: “I lavori di completamento delle pensiline sono ripresi in settimana e termineranno nella prossima”.

Era il 4 febbraio 2021, e così Correggia rassicurava gli utenti, specificando a Catanzaroinforma quale era lo stato dell’arte al momento, quali i lavori intrapresi e la tempistica residua di un impegno preso dalla ditta concessionaria già a settembre dell’anno precedente per sostituire e rinnovare le circa 120 pensiline disseminate per le vie cittadine: “L’azienda incaricata completerà il parco di pensiline, che ancora mancano di una quarantina di unità in vari punti cittadini, e provvederà a posizionare o a sostituire, secondo i casi, i tetti e/o i pannelli laterali che saranno diversi da quelli già installati. Siamo in ritardo sul cronoprogramma perché in corso d’opera, e anche su segnalazione dei nostri autisti, ci siamo resi conto che i pannelli laterali, opachi, non consentivano la reciproca visuale tra autista e passeggero in attesa. Al loro posto la ditta installerà un prodotto di nuova concezione, trasparente, in grado di risolvere l’inconveniente e, contemporaneamente, assolvere all’esposizione della pubblicità, per come è nel contratto, e all’indicazione grafica della fermata e del tragitto di corsa”.



Oggi, 22 marzo, le segnalazioni (e le fotografie) trasmesse dagli utenti ci forniscono il quadro reale. Se è vero che la concessionaria è intervenuta, non è altrettanto vero che tutte le pensiline siano state rimodellate né che il lavoro sia stato portato a termine, quando sono passati quasi due mesi. Le foto ci dicono che su viale Brutium, via dei Tulipani, via dei Bizantini, Gagliano, molti manufatti attendono ancora di essere visitati dagli addetti al rinnovo, mentre su alcuni l’opera è a metà del guado, o perché manca la copertura, oppure perché non ci sono i pannelli laterali. Insomma, la sistemazione è avvenuta a macchia di leopardo, per usare una metafora esotica. Di meno esotico è il freddo pungente di questi giorni e la pioggia che continua a cadere con una certa insistenza.

Una situazione climatica che avrà riportato le previsioni dell’dg Amc alla mente dei nostri lettori che, a loro volta, le hanno rinfrescate a noi. Da parte nostra non possiamo che inoltrare il post it all’Azienda di mobilità. Constatando come, a fronte delle previsioni meteo sempre più precise, quelle dell’Amc e in genere dei lavori di pubblico interesse tendono a sfumare nel dominio fumoso dell’approssimativo. Anticamera dell’inattendibile.