Coronavirus Pugliese-Ciaccio, 5 nuovi casi in provincia di Catanzaro, 29 in provincia di Vibo

Sono cinque i contagi al Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in provincia di Catanzaro dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio. In tutto 277 i test eseguiti e processati, un numero inferiore rispetto ai giorni precedenti in coincidenza con la domenica.

Ventinove invece le positività riscontrate nel Vibonese su 104 tamponi analizzati. Tutti negativi i 170 test antigenici di ultima generazioni in carico al laboratorio stesso.