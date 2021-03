Vaccinazione a passo di lumaca, lunghe attese a Soverato

Procede a rilento e a singhiozzo la vaccinazione in Calabria e anche i volontari della protezione civile, impiegati a supporto in diversi centri vaccinali, non sono stati vaccinati in modo omogeneo nella regione. Le provincie si stanno muovendo in modo non uniforme e se a Reggio Calabria i volontari, che ormai da settimane collaborano con l’ospedale per gestire le prenotazioni, sono stati messi in sicurezza, in altre provincie sono ancora in attesa.

Ed è di questi minuti la segnalazione di un docente che, in fila per essere vaccinato a Soverato, lamenta ritardi e scarsa organizzazione. “Le categorie dei docenti, degli ultraottantenni e degli ultra fragili – ci dice per telefono – si ritrovano ora tutte insieme. Una situazione che, se correlata all’esigua presenza di personale, trasforma il momento della vaccinazione in un’odissea”.