Nuovo ricorso per la riapertura delle scuole, Liperoti a Talerico: ‘Il Tar giudica su vizi di legittimità’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire l’intervento dell’avvocato Gaetano Liperoti

“Leggo con stupore il commento apparso sui social e poi ripreso da alcuni organi di informazione online a firma del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro.

Che l’argomento relativo all’apertura delle scuole susciti dibattito e visioni contrapposte da parte di ragazzi, famiglie e personale scolastico, nell’ottica di un bilanciamento tra il diritto a un’istruzione in sicurezza e la tutela della salute in tempi di pandemia, è fisiologico.

Ma leggere che il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati si getti nella mischia, anziché rispettare un provvedimento giurisdizionale e la libera iniziativa di cittadini nei confronti di un provvedimento restrittivo delle libertà di tutti, mi lascia rammaricato e perplesso, tanto più se a parlare è chi può ben valutare che l’ordinanza di chiusura era completamente priva di qualsivoglia istruttoria e che sa che il TAR non giudica su assembramenti e vaccini ma su vizi di legittimità.

Tacciare di superficialità l’Autorità Giudiziaria per alimentare pulsioni popolari e “consigliare” al Comune come eludere un provvedimento giurisdizionale non rientra certo tra le funzioni proprie del Presidente del COA.

Interventi come questo contribuiscono alla perdita di prestigio dell’Avvocatura presso le Istituzioni”.

Avv. Gaetano Liperoti

Iscritto al COA di Catanzaro