Perdono il controllo dell’auto e finiscono in una scarpata

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel primo pomeriggio sulla strada comunale di collegamento alla Località Cantarelle Fraz.di Lamezia Terme per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo in una scarpata fuori dalla sede stradale. A bordo dell’autovettura, da notizie apprese sul posto, la conducente ed il figlio di 7 anni.

Gli stessi, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, erano stati già condotti al vicino presidio ospedaliero dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito in attesa del soccorso stradale per il recupero.