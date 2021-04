Gli alunni della scuola primaria di Sellia Marina festeggiano la terra

Anche quest’anno gli alunni della scuola primaria di Calabricata dell’I.C. di Sellia Marina, hanno festeggiato la Earth Day, “la giornata mondiale della Terra.”

Questo evento green mondiale, ha sollecitato tutti gli insegnanti del plesso a realizzare momenti educativi per riflettere sull’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, sulla distruzione degli ecosistemi e sull’esaurimento delle risorse non rinnovabili e la loro salvaguardia.

Gli alunni hanno vissuto una giornata all’insegna del verde, partecipando con vivo entusiasmo e dimostrando di recepire il messaggio altamente educativo sulla responsabilità nei confronti del pianeta. Attraverso attività manipolative, con semina delle piantine, bellissimi giochi fai da te sul tema dell’ambiente e della natura e con la lettura e riflessione sull’agenda 2030, hanno affrontato il problema pianeta da tutti i punti di vista.

Inoltre, la scuola è stata abbellita con farfalle coloratissime per indicare che si è in prossimità di un periodo di opportunità e cambiamenti. Concretamente, si è realizzata la trasversalità dell’apprendimento disciplinare. “Una giornata importante per la nostra scuola che intende assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”.