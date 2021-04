La violenza di genere e domestica durante la pandemia: se ne parla domani a Monitor

La violenza di genere e domestica durante la pandemia. Ma anche i risvolti sulla psiche di ragazzi e adulti in quest’anno di confinamento. Sono questi i temi della nuova puntata di “Monitor” che andrà in onda domani alle ore 15.

Ospiti di Davide Lamanna la psicologa Alessandra Transtevere, l’avvocato Gregorio Buccolieri, la presidente dell’Ordine provinciale degli Infermieri (Opi) Giovanna Cavaliere e l’esponente del direttivo Opi Emilia Cutullé.

Nella trasmissione sarà, tra l’altro, presentato il nuovo sportello donna “Cariollon” gestito dall’Associazione “Città del vento“. A tal proposito, ospite in studio sarà anche la vicepresidente dell’associazione, Costanza Russetti, che illustrerà gli obiettivi del progetto. Il “Monitor” di domani prenderà le mosse da una scheda realizzata da Daniela Amatruda sui numeri delle violenze subite dalle donne e sul “languishing”, il senso di stagnazione e di vuoto che ha colpito moltissime persone, soprattutto i più giovani. Come sempre, la possibilità di intervenire in diretta attraverso la nostra pagina facebook moderata da Ugo Palmerino. La regia è di Giuseppe Cristiano.