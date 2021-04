Tutto quello che c’è da sapere su pulizia e sanificazione locali

Bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie stanno finalmente tornando a lavorare e chi si accinge a riaprire dovrà garantire la sicurezza di tutti, dai clienti ai dipendenti. Anche il ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha mostrato apertura ai viaggi, ipotizzando una possibile data di riapertura degli hotel e una ripresa dei viaggi, agevolati dal passaporto sanitario. Con il nuovo decreto Covid, in vigore dal 26 aprile, le cose cambiano sensibilmente: nelle Regioni in zona gialla tornano consentiti gli spostamenti, senza limitazioni e senza obbligo di autocertificazione. In altre parole, via libera alle gite fuori porta e ai weekend in alberghi, agriturismi, centri termali e altre strutture ricettive sia all’interno della stessa Regione che oltre i confini regionali. In Tanto, in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

Tra le principali raccomandazioni contenute nel protocollo, si evidenziano quelle sulla “Pulizia e sanificazione” dove si specifica che: “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. (..) Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti”.

Dopo la chiusura imposta dalle Autorità per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è quindi necessario, a parere della Pilò srl, che agli operatori siano chiarite quali operazioni per la pulizia e la disinfezione debbano adottarsi, non solo in vista della riapertura ma anche e soprattutto per il mantenimento delle condizioni di sicurezza igienica una volta che i locali saranno frequentati dai clienti.

La permanenza del COVID-19 sulle diverse superfici obbliga a prestare costante attenzione a tutte le aree potenzialmente contaminate. Per questo l’AFIDAMP – Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia – e FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi – hanno elaborato alcune linee guida con indicazioni operative per guidare gli imprenditori della ristorazione nelle necessarie operazioni di sanificazione dei locali. Il tentativo è, dunque, quello di fornire uno strumento agile e di sostegno per una “fase due” non facile per questo settore.

Le imprese specializzate di pulizia ed abilitate alla sanificazione ambientale, distinte quindi dagli improvvisati sanificatori, possono rappresentare un supporto importante per tutti gli imprenditori che si vedranno in questi giorni impegnati all’attuazione degli interventi necessari per la riapertura.

L’impresa Pilò srl, affiliata a Confindustria Catanzaro, svolge ormai da tempo i servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazioni ed ausilio presso locali pubblici e privati come hotel, alberghi, residence e villaggi turistici. L’invito all’adozione è rivolto a tutte le imprese legate al settore turistico che vedranno nelle prossime settimane, si spera, la ripresa delle loro attività in pieno regime. Con l’avvicinarsi della bella stagione e delle riaperture, l’azienda, oltra alla sanificazione professionale degli ambienti aperti al pubblico, consiglia sempre l’adozione di pratiche preventive alla lotta di zanzare ed altri insetti veicolatori di altri tipi di virus e batteri. Solo adeguate tecniche e strumentazioni professionali sono in grado di impedire o rallentare il proliferare degli insetti. Anche in quest’ottica preventiva, nei prossimi giorni, la Pilò srl sarà impegnata nei lavori di bonifica del verde di competenza del policlinico di Mater Domini di Catanzaro.

